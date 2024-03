Prosegue senza intoppi il recupero di Juan Cuadrado : l'esterno colombiano dell'Inter sta lavorando duramente per smaltire l'infortunio al tendine d'Achille sinistro operato lo scorso 20 dicembre, e presto potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Juan Cuadrado vede la luce in fondo al tunnel. Tra dieci-quindici giorni il colombiano tornerà ad allenarsi con i compagni e poi, diciamo entro la prima metà di aprile, sarà nuovamente inserito da Inzaghi nell'elenco dei convocati".

"Cuadrado sta svolgendo la fase di riatletizzazione sul campo e ormai da due-tre settimane lavora da solo per ritrovare la migliore condizione dopo il lungo stop. Andrà avanti per un'altra decina di giorni, al massimo quindici, poi potrà tornare in gruppo. I tempi del protocollo di riabilitazione e riatletizzazione sono stati finora pienamente rispettati e Inzaghi potrebbe convocarlo per la sfida a Udine (8 aprile) o in casa contro il Cagliari (14 aprile)".