Scaloni: “A Messi cosa vuoi dire? Sa quello che fa. La vittoria del Mondiale…”

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha rilasciato un'intervista alla Bobo TV e ha parlato del Mondiale vinto nel 2022. «Quando mi hanno offerto la Nazionale era per un periodo di sei partite e poi dovevo essere sostituito. Ma hanno visto la nostra maniera di lavorare e siamo rimasti, la nostra idea era giocare con il cuore per la maglia argentina. bisogna giovare per la Nazionale con piacere, in maniera diversa rispetto al club. I miei giocatori lo hanno capito al massimo. Sanno che un pari porta critiche. Hanno capito il modo di giocare. Abbiamo vinto la Coppa America, abbiamo avuto bisogno della fortuna, ma lì è iniziato il nostro modo di giocare e ora tutti sanno come giochiamo», ha spiegato.