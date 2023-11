In casa Inter c'è ottimismo sul recupero di Alexis Sanchez per la sfida di Champions League contro il Benfica

La distorsione alla caviglia accusata da Alexis Sanchez in casa Inter è quasi del tutto smaltita. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, c'è ottimismo sul recupero dell'attaccante cileno per la sfida di Champions League contro il Benfica. Si tratterebbe di un recupero importante per Simone Inzaghi, in particolare per le rotazioni nel reparto avanzato nerazzurro.