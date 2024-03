Anche oggi il Corriere dello Sport mette al centro della sua prima pagina la Juventus. "Sarà vera Juve in tre anni", assicura il quotidiano sportivo. Al Business Forum Scanavino ha presentato il piano di rilancio: «Fiducia in Allegri, ripartiamo da Champions e Mondiale per Club», le parole dell'ad. A proposito dell'Inter invece si torna ancora sul caso Acerbi.