Ora tocca ad Acerbi. Venerdì sarà ascoltato dalla Procura Federale per spiegare cosa ha detto a Juan Jesus in mezzo all'area di rigore durante la partita contro il Napoli. Lui continua a portare avanti la teoria del malinteso ma dovrà anche spiegare le scuse in campo dopo la discussione e poi il cambio di rotta. Qualora fosse squalificato il club prenderà la sua decisione, mentre Inzaghi dovrà decidere come sostituire una pedina fondamentale della sua squadra.