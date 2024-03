Spalletti: “Acerbi-Juan Jesus? Bisogna andarci piano. Procura farà luce”

Sulle convocazioni all'Europeo ha aggiunto: «Incide tutto. Noi saremo attenti e presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato, ci porteremo dietro quello che succederà come comportamento in queste due amichevoli. Andremo a vedere qualcuno di nuovo, c'è sempre possibilità di inserirsi. Anzi, essendo l'Italia e avendo il bisogno di creare sempre roba più forte e roba nuova è chiaro che si va a fare queste prove e poi ci si porta via i risultati di queste prove».