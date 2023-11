Schillaci: “Inter rosa di 22 campioni, Inzaghi può sempre cambiare. Ma la Juve si è ripresa”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Totò Schillaci, doppio ex di Juventus e Inter, ha fatto alcune considerazioni sul prossimo derby d'Italia

"Non mi aspettavo una sfida Inter-Juve per lo Scudetto sinceramente. I bianconeri sono partiti male, ma adesso si stanno riprendendo e stanno ottenendo risultati importanti. È un campionato un po' strano, dove alcune squadre non stanno mantenendo le aspettative. La Juve di Allegri ha tirato fuori le unghie e quella con l'Inter sarà veramente una bella gara. È difficile fare pronostici, mi aspetto sicuramente un ambiente fantastico allo Stadium".