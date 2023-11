Inter, paura per Arnautovic: resta a terra dopo un contrasto ma finisce la partita

L'Inter torna in apprensione per le condizioni fisiche di Marko Arnautovic. L'attaccante è appena rientrato a disposizione di Simone Inzaghi

L'attaccante, appena rientrato a disposizione di Simone Inzaghi dopo un infortunio muscolare, ha infatti subito una botta in un contrasto nel match tra Estonia e Austria, valida per le qualificazioni a Euro 2024 e terminata 0-2 in favore degli ospiti.