Sensi, countdown partito: all’Inter due mln. Per il sì decisiva una chiamata di Maresca

"Per il suo Leicester Sensi sarebbe una colonna sia per questi sei mesi (in cui Stefano avrebbe comunque esaurito il suo contratto nerazzurro), sia soprattutto per la prossima stagione che verrà giocata al piano di sopra. Il club di Zhang è pronto a dare il via libera davanti a un’offerta da circa 2 milioni, considerando il basso valore a bilancio del centrocampista e la possibilità di risparmiare 6 mesi di ingaggio (circa 2 milioni lordi). Si aspetta quindi l’ultimo affondo, ma con ottimismo che cresce di ora in ora. Già la prossima settimana Sensi potrebbe volare verso il Regno Unito", spiega Gazzetta.