I bianconeri passano in vantaggio, ma il Grifone trova il pareggio: 1-1 il risultato finale, Inter ancora prima

Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra Genoa e Juventus: un pareggio che consente all'Inter di rimanere ancora in testa alla classifica, con la possibilità di allungare in caso di successo contro la Lazio. Passano in vantaggio i bianconeri intorno alla mezz'ora del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Chiesa. A inizio ripresa arriva la replica dei padroni di casa con Gudmundsson.