Reduce dalla sconfitta contro l'Inter, l'Empoli si rialza e trova tre punti d'oro in chiave salvezza. Al Castellani i toscani battono il Torino dopo una gara ricca di gol e occasioni. Apre le marcature Cambiaghi che dal limite dell'area fa partire un destro che piega le mani di Milinkovic-Savic. Al 60esimo Duvan Zapata trova il pari per i granata con un colpo di testa che non lascia speranze a Caprile.

La squadra di Juric vuole i tre punti e si scopre ed è da una ripartenza che l'Empoli si riporta in vantaggio con Cancellieri che con uno splendido sinistro porta il risultato sul 2-1. Il Torino si riversa nuovamente in attacco e al 90esimo è ancora Zapata a trovare il pari. A due minuti dalla fine Cacace ruba palla a Bellanova e serve Niang al centro dell'area, per l'attaccante è un gioco da ragazzi infilare in rete. Vittoria fondamentale per l'Empoli che scavalca in un colpo solo Verona e Cagliari e si piazza al quindicesimo posto in classifica.