SI – Inter, due cessioni e quattro arrivi. Onana e Gosens in uscita per finanziare il mercato

Dopo Brozovic, l'Inter spera di riuscire a cedere Onana allo United e Gosens in Germania per puntare a 4 rinforzi per Inzaghi

Non solo Brozovic, in procinto di passare all'Al Nassr dopo una lunga telenovela. L'Inter ha in programma altri movimenti in uscita per poter piazzare i colpi per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per finanziare il mercato le prossime cessioni potrebbe essere quella di Onana allo United e quella di Gosens in Germania.