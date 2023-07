Inter, Mulattieri subito al Sassuolo. Frattesi? Prestito e accordo tra club, si arriva a 40 mln

"Il club nerazzurro, complici i tanti soldi arrivati dalla Champions, quest'anno non ha avuto la necessità di cedere entro il 30 giugno, ma adesso per acquistare un calciatore a titolo definitivo in Italia dovrà comunque presentare delle fidejussioni a garanzia dell'operazione. Ecco perché la strada per l'a.d. Marotta, il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin è in salita. La soluzione è quella di lavorare su un prestito con diritto di riscatto (abbinato a un gentlemen agreement tra club), inserendo una contropartita tecnica. Su quest'ultima nessun dubbio: si tratta dell'attaccante Mulattieri, 12 gol nell'ultimo campionato di B con il Frosinone".

"In viale della Liberazione lo valutano 8-9 milioni che vorrebbero contabilizzare subito, nel bilancio 2023-24 con una cessione a titolo definitivo, mentre per Frattesi pagherebbero solo il prestito. A queste condizioni la cifra complessiva dell'operazione sarà chiaramente più alta. Intorno ai 40, magari da raggiungere attraverso bonus. In più l'Inter ha come priorità quella di tenersi Lukaku e sul belga investirà i soldi che arriveranno da Brozovic per cercare di far breccia nel muro eretto dal Chelsea. Frattesi piace (e parecchio), ma Big Rom a Inzaghi serve come l'aria", aggiunge il quotidiano.