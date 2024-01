Smalling: “Mesi frustranti, ma mai pensato lasciare Roma”. Poi ringrazia Mourinho

"Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato l'idea di lasciare questo grande club". Inizia così il messaggio di Chris Smalling, difensore della Roma, postato sui propri social per spiegare gli ultimi mesi lontani dal campo. "Sono stati i più frustranti della mia carriera - prosegue -. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo".