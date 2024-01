Inter, via Dumfries? Il club ha messo nel mirino un vecchio pallino di Ausilio

"Il fatto che l’abbia preso in carica Gasperini è un’ottima notizia per l’Inter. In tal senso a nessuno è sfuggito come Holm sia stato titolare nelle ultime 4 gare giocate dall’Atalanta tra campionato e Coppa Italia, in cui ha segnato un gol, regalato un paio di assist e confermato quanto di buono già visto ai tempi di La Spezia. Nel girone di ritorno lo svedese, un po’ come Buchanan, sarà sotto esame. Gli osservatori dell’Inter terranno d’occhio con ancora più attenzione la sua crescita. Intanto l’Atalanta, che ha pagato 2,5 milioni per il prestito, dovrà esercitare un diritto di riscatto a 8,5 milioni e solo in un secondo tempo potrebbe entrare in scena Ausilio perché, in caso di cessione di Dumfries, Holm sarebbe il primo della lista per sostituirlo".