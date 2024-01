Inter, Inzaghi a Riad esporta il top: dalla ThuLa alla difesa super. E poi c’è il gioiello Calha

DIFESA

"Sommer e i suoi compari non hanno eguali in Europa. Sì che sono super: 10 reti in 20 giornate di campionato, nessuno nei 5 campionati migliori del continente difende così bene. Per fare un gol un gol all’Inter devi giocare due giorni, questa è la sintesi. Così è un bene approcciarsi alla Lazio di Sarri, perché non di solo attacco vive e si ciba Inzaghi. Quando in estate l’Inter decise di mettere tutto il gruzzoletto restante nel salvadanaio su Pavard, un difensore, e non su un centravanti, le critiche e le perplessità non mancarono. I fatti stanno dando ragione al mondo Inter. Il francese si è inserito in un reparto rodato, particolarmente “azzurro”, con in mezzo Acerbi come riferimento d’esperienza. Se paragonati ai centrali rivali di questa edizione, quelli di Lazio, Napoli e Fiorentina, non ce n’è un altro che intercetti più palloni dell’ex biancoceleste".