"Yann Sommer, che ieri non ha subito un solo tiro in porta da parte della Salernitana, anche grazie alla sua difesa è riuscito a completare 15 partite senza subire gol in questa Serie A, eguagliando il suo record stabilito in una singola stagione in carriera nei maggiori cinque tornei europei (15 anche nel 2014-15, con il Borussia Mönchengladbach). Per il portiere anche un’ottima prova in costruzione di gioco: 22 passaggi positivi (nessuno sbagliato) e un lancio riuscito", riporta La Gazzetta dello Sport.