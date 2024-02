Quanto temeva questa partita?

“No, ero abbastanza sereno. Abbiamo recuperato bene. Avevamo giocato sabato contro la Roma. I ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Ho fatto tre cambi ma avrei potuto farne di più. Ma i ragazzi erano concentrati, sapevano dell’importanza della partita per il campionato e la classifica”.

Che messaggio lancia l'Inter con il +10?

“Sicurezza mai nel calcio. Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Sappiamo che per noi sarà un percorso lunghissimo. Da giocatore ho vinto uno Scudetto che sembrava perso. I miei compagni l’anno prima i miei compagni ne persero uno che sembrava vinto. Siamo nel calcio da tantissimo tempo e sappiamo che abbiamo tanta strada davanti a noi”.

Sul lavoro della fascia destra:

"È vero, ci stanno aiutando tanto i nostri braccetti. La squadra ha acquisito tantissima maturità. Abbiamo un'ottima occupazione del campo e riusciamo a rimanere in equilibrio. I ragazzi hanno giocato benissimo. Contenti di questa partita, che contata tantissimo. Abbiamo approcciato nel modo migliore".

Sugli obiettivi e priorità Scudetto:

"Stiamo guardando la partita successiva. Dall'anno scorso e gli ultimi tre mesi ragioniamo partita dopo partita. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizioni. Scudetto? Mancano 14 partite, mancano tre mesi. Il percorso è lunghissimo. Dobbiamo continuare in questo modo, sapendo che ci sono due squadre che non hanno mollato e hanno un ottimo rendimento e che non ci abbandoneranno fino alla fine. Dobbiamo tenere una concentrazione altissima, sapendo che da gennaio, eccetto la Supercoppa con due finali nel giro di tre giorni, siamo arrivati al 16 febbraio giocando ogni 4/5 giorni e per noi è stato più semplice preparare le partite e recuperare i giocatori. Adesso cambierà perché abbiamo questo finale di febbraio e 20 giorni di marzo molto impegnativi e devo continuare ad avere risposta come stasera da chi ha giocato e chi è subentrato".

Sulla Champions e l'Atletico: come si batte?

"Grandissima squadra e grandissimo allenatore, che è un amico. L'ho vista nelle ultime due partite, non perdeva in casa da 25 partite tra coppa e Liga. Nelle ultime due partite ha fatto 30 tiri, senza segnare, col Bilbao e col Siviglia. Risultato che non ha rispecchiato. È una squadra esperta, con tanta qualità. Avversario difficile, che affronteremo nel migliore dei modi, con le nostre caratteristiche, sapendo che troveremo una squadra che ha qualità, quantità, esperienza e un allenatore bravissimo. Avremo 4 giorni per prepararla e proveremo a farlo nel migliore di modi".

Come sta Frattesi?

"È recuperato. Ieri ha fatto la prima seduta in gruppo e l'ha fatta bene. Stasera eravamo 3-0 nel primo tempo. Nonostante aveva tantissima voglia di giocare, ma è rientrato ed ha anticipato perché doveva rientrare con l'Atletico e ho fatto altre scelte. È pienamente recuperato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.