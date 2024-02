L'Atletico ha chiuso il match di San Siro senza tirare mai in porta: all'Inter in Europa non accadeva dal 2006

Un dato però balza all'occhio: "Sta diventando una piacevole abitudine: l’Inter vince senza concedere nulla agli avversari. Ieri Sommer non ha dovuto fare nessuna parata perché l’Inter non ha subito alcun tiro in porta. In un match di Champions ai nerazzurri non accadeva addirittura dal 22 novembre 2006 contro lo Sporting Lisbona (1-0 con gol di Crespo)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.