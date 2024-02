"Gol di Arnautovic? Avevo visto Dumfries a destra, stavo per tirare. Poi quando ero a terra ho detto 'Marko, devi segnare'. Per fortuna l'ha fatto. E' stato un bene non firmare per l'Atletico 7 anni fa? Questo è destino. Avevo un accordo con l'Atletico, poi per qualcosa che è successo non si è concretizzato. Sono arrivato all'Inter, sono qui da 6 anni. Sono contento di essere qua. L'Inter è tra le più forti d'Europa? Siamo maturati tantissimo, la squadra sa gestire i momenti. Non è facile fare quello che stiamo facendo, è un merito averlo fatto con tanti cambi nella rosa, questo è molto importante e dobbiamo continuare così. Tutto parte dallo spogliatoio"