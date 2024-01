Supercoppa, si gioca all’Al-Awwal Park Stadium: non sarà sold out. In finale arriva Spalletti

"Con la prima semifinale Napoli-Fiorentina si apre questa sera a Riad il mini-torneo della Supercoppa italiana che vara la nuova formula a quattro squadre: le prime due classificate nel campionato scorso di Serie A (Napoli e Lazio) e le due finaliste di Coppa Italia (Inter e Fiorentina). Domani la seconda semifinale tra Inter e Lazio e lunedì la finalissima tra le squadre vincenti. Teatro delle tre partite, che inizieranno alla stessa ora (ore 22 locali, le 20 in Italia), sarà l’Al-Awwal Park Stadium, impianto che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente secondo nel campionato arabo, alle spalle dell’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. L’impianto, inaugurato nel 2015, può ospitare 25.000 spettatori, ma non sarà pieno. Attesi più spettatori per l’esordio dell’Inter e per la finale di lunedì. Lo stadio stimolerà buoni ricordi ai tifosi della Lazio che su questo campo vinse la Supercoppa 2019 battendo la Juve per 3-1. Non a Maurizio Sarri, però, che stava sulla panchina degli sconfitti. Su quella dei vincitori sedeva Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport.