EDICOLA / CdS: “SprInter, Inzaghi batte anche Atalanta: vetta blindata”

"SprInter" . Questo il titolo principale di oggi del Corriere dello Sport che in prima pagina parla della vittoria della formazione interista a Bergamo. "Inzaghi batte anche l'Atalanta. Lautaro in gol e sono dodici. Lui e Calhanoglu firmano il colpo. Gasperini ko, 13 punti in 5 gare e vetta blindata ", si legge a proposito dei nerazzurri.

Si parla poi anche della sconfitta del Milan di Pioli al buio per la sconfitta contro l'Udinese e per i fischi ricevuti dai tifosi rossoneri a San Siro e ancora della vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana con Raspadori che fa Osimhen. In alto si parla di calciomercato con Berardi che sarebbe pronto per passare alla Juve: starebbe spingendo per giocare in una big e Allegri cerca un attaccante. Valutazione dell'attaccante: trenta mln. I bianconeri lo prenderanno con una formula alla Locatelli, dilazionando il pagamento in più anni.