La Stampa – Inter, gestione delle forze quasi scientifica. Con la Real Sociedad…

"L’Inter va a prendersi la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo e una gestione quasi scientifica delle forze. Il segnale arriva a circa mezzora dalla fine (recupero compreso) quando Simone Inzaghi spedisce in campo Barella e Lautaro a Salisburgo con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Serve ricorrere alla prima fila per piazzare l’allungo definitivo. Missione compiuta nel giro di un quarto d’ora". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla vittoria dell'Inter contro il Salisburgo che vale la qualificazione agli ottavi con due turni d'anticipo.