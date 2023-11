Inter agli ottavi, ora obiettivo primo posto. Vittoria intelligente, la differenza di Lautaro

"L’ingresso agli ottavi è cosa fatta, resta da sistemare la non trascurabile questione del primo posto, che darebbe accesso a un sorteggio quasi certamente migliore. Con ogni probabilità sarà decisivo il ritorno contro la Real Sociedad, all’ultima giornata. Si giocherà a San Siro, vantaggio di rilievo. Rimaniamo però sul presente: il primo posto in campionato, la qualificazione con largo anticipo in Europa, evento che non si verificava dal 2004-05, e l’ingresso nel Mondiale per Club del 2025. Un avvio di stagione da padroni del palcoscenico. A Salisburgo l’Inter ha vinto con intelligenza, ha lasciato che gli austriaci esaurissero le scorte energetiche, poi Inzaghi ha calato gli assi", aggiunge Gazzetta.