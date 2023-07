Inter, Stankovic convince Inzaghi. Ma deve giocare: “Vice Sommer sarà un profilo esperto”

"Con Inzaghi ci sono Filip Stankovic, Di Gennaro e il giovane Calligaris. Stankovic oggi sarebbe il titolare. Perché è il più pronto, perché viene da due stagioni più che positive al Volendam e perché anche ieri ha dato risposte positive, respingendo un colpo di testa pericoloso di Talisca e cavandosela bene anche con i piedi. Non fosse per l’età e per la sa comprensibile voglia di giocare e di crescere, sarebbe da prenderlo in considerazione per il ruolo di secondo", si legge su La Gazzetta dello Sport.