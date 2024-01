Inter, Inzaghi pesca dalla Primavera: con Stankovic convocato anche Akinsanmiro

Vigilia di campionato per l'Inter che, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, affronta domani sera la Fiorentina. Emergenza a centrocampo per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno contemporaneamente degli squalificati Barella e Calhanoglu: per l'occasione il tecnico nerazzurro ha deciso di convocare due elementi della Primavera.