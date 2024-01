Fiorentina-Inter, tra certezze e nuovo assetto: Inzaghi punta sui fedelissimi

"È, però, in mezzo che Simone deve ricalibrare l’assetto perché le due novità cambiano la colonna dell’Inter. Ma per “guidare” sia Frattesi che Asllani nelle nuove consegne, Inzaghi si affida all’unico sopravvissuto della mediana: Mkhitaryan è proprio il centrocampista a cui Inzaghi rinuncia con maggiore fatica. In più, il Franchi ispira l’armeno: ha giocato lì tre volte (due con la Roma) e ha sempre vinto. Lo staff di Simone ha studiato nel dettaglio la creatura cangiante di Italiano, concentrandosi sugli isolamenti degli esterni d’attacco ai lati di Beltran. In più, l’Sos è scattato su un giocatore particolarmente stimato da Inzaghi. Bonaventura sa scomparire e riapparire tra le linee: se giocasse, sarebbe un problema in più per la mediana sperimentale dell’Inter".