Stankovic: “L’Inter è un carrarmato, fa paura. Inzaghi può arrivare in fondo a tutto”

La Lazio? — «Ha il maestro Sarri, che stimiamo tutti, ha centrato il grande traguardo degli ottavi Champions. Ci sono partite in cui, quando funziona come un orologio svizzero, mi diverto una sacco a vederla. Poi però un allenatore può arrivare fino a un certo punto. Si stravede la sua mano, ma sono i giocatori a scendere in campo. Luis Alberto e Felipe devono crescere e la Lazio ha perso tanto dalla partenza di Milinkovic. Se ci aggiungi gli infortuni di Ciro, quello che ti porta gol, ecco il ritardo. Forse a Sarri manca qualcosa nella rotazione e giocando ogni tre giorni il problema si è accentuato. Ora senza le coppe avrà più tempo per aggiustare le cose. Questa classifica non appartiene alla Lazio, il maestro arriverà in alto».

E la sfida come finisce? — «Non so, ma non sottovaluterei la Lazio. Sarà una sfida spettacolare, grazie anche ai moduli differenti. Notte bella, come è sempre stata quando c’ero io».

Insomma, l’Inter è una spanna sopra tutte? — «Preparare le partite di settimana in settimana alla lunga è un vantaggio. La Juve può dare fastidio all’Inter. Ma se Inzaghi mantiene questo livello di organizzazione e concentrazione può tranquillamente arrivare in fondo al traguardo».

Lautaro è un fenomeno, ma quella pesca di Thuram è stata miracolosa. Più forti della LuLa? — «Diversi momenti, diversa Inter. Adesso viaggiano a una media spaventosa. Sono diversi, ora è Lautaro che fa la boa a Thuram. Il francese non corre, pattina. Se non lo fermi subito te lo trovi in area. Coppia fantastica, qualità, velocità e senso del gioco».

Inzaghi, Italiano, Sarri... Quale è il tecnico e il gioco che le piace e che insegue? — «Italiano. Non che gli altri non mi piacciano, eh. Chapeau al maestro del 4-3-3, io ne devo mangiare di calcio per avvicinarmi. Ma mi rivedo in Italiano: per come pressa, gestisce la palla e attacca. È un tecnico da grande squadra? Assolutamente sì».

