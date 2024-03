Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, su DAZN, ha parlato della sfida contro il Napoli. Questo è quanto ha detto l'ex tecnico interista: «L'Inter è stata eliminata in maniera bruciante, ma l'affetto dei tifosi dà tanto a questa squadra che ha ricevuto anche critiche eccessive visto quanto sta facendo in campionato. 102 punti? Credo che abbia i valori tecnici per arrivare a quei punti, ora deve dimostrare di aver svoltato dopo il passo falso in CL e ricominciare come stava facendo», ha sottolineato il mister.