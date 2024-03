“Quando sei a questo punto della stagione e hai questo vantaggio, con l’impegno determinante di Madrid, puoi gestire con calma. La voglia di stupire è una motivazione importante, per provare a non lasciare per strada nemmeno una briciola”.

Come potrebbe il Bologna seguire la strada dell’Atalanta di Gasperini, per confermarsi nelle prossime stagioni?

“L’Atalanta, nel corso degli anni, nonostante abbia mantenuto il livello, ha venduto giocatori importanti. Il Bologna potrebbe restare ai vertici vendendo Zirkzee… perché no?! Gasperini lì é rimasto tanti anni e invece Motta andrà via. Il Bologna non è solo Thiago Motta-Zirkzee, c’è una grande società alle spalle”.

Domanda pazza sull’Inter: se si dovesse giocare oggi la Finale di Champions League tra City e Inter… sarebbe sempre strafavorito il City?

“Dopo la Finale dello scorso anno il messaggio è già arrivato. Le percentuali sarebbero molto più vicine. Sulla carta lo scorso anno erano 75%-25%, quest’anno vedo più un 50%-50%”.

Che tipo di partita vedremo?

“Fortunati quelli che hanno il biglietto. Un mio amico mi ha chiesto un favore per trovargli il biglietto, ma era impossibile pure per me. Ora c’è aria magica, aria da grande evento. Vedo in giro persone andare con la maglia e la tuta del Bologna. Una città al solito molto cauta, ora invece reagisce in una vigilia molto particolare. Dopo diversi anni di acqua stagnante, con salvezze acquisite verso marzo, ora c’è da essere protagonisti”.

