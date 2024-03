Stadio a Rozzano

"Noi lo stadio non l’abbiamo mai avuto quindi non ci cambierebbe nulla se l’Inter non venisse, ma se la scelta dovesse cadere su Rozzano è chiaro che ne potremmo guadagnare in termini di immagine, di indotto, di posti di lavoro, servizi e strutture. Sarebbe un’opera importante per la città".

Ristrutturare San Siro

“Come dicevo non abbiamo avuto contatti recenti, se non nel 2023. La sensazione è che l’Inter stia valutando più opzioni e sicuramente valuteranno quella migliore. Personalmente mi domando come si riesca a coniugare la presenza di 70 mila persona con la ristrutturazione di San Siro, perché quest’ultima non può prevedere una capienza così importante, a meno che non ci siano condizioni che a me sfuggono completamente. Credo che la capienza venga ridotta notevolmente”.

Milan avanti all'Inter

“Sicuramente il fatto di aver già acquistato i terreni pone il Milan in una posizione migliore, però da un punto di vista autorizzativo, di permessi e di piano di governo del territorio Rozzano ha già fatto tutto, mentre per il Milan è un iter che deve ancora partire"

Lavori da fare

“L’area in cui potrebbe sorgere lo stadio è già ampiamente servita da arterie importanti, poi è chiaro che queste non possano soddisfare l’insediamento di uno stadio che porterebbe 70 mila persone allo stadio, quindi la viabilità e il sistema dei trasporti vanno assolutamente ripensati, ma con studi fatti ad hoc sono soluzioni che si possono assolutamente prevedere. Rozzano ha una peculiarità: quei terreni, comunque sia, sarà edificato. Che si faranno uffici e residenze o lo stadio i servizi verranno migliorati"

San Siro

"Sicuramente San Siro è la storia ed è un tempio del calcio italiano. Io credo che oggi, però, non sia uno stadio adeguato rispetto alle strutture che vanno per la maggiore. Anche il fatto che non sia di proprietà incide molto: le grandi squadre europee, infatti, possono contare nel proprio patrimonio la gestione dello stadio. Da un punto di vista iconico San Siro resta importantissimo, però è giusto che venga adeguato, per quello si sta pensando ad una ristrutturazione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.