La vigilia della sfida contro Thiago Motta porta in dote la tentazione di diversi cambi rispetto all’ultima gara e l’intenzione di rilanciare dal primo minuto i titolari che sono di rientro dai rispettivi infortuni. Per cui, al centro della difesa dovrebbe tornare Acerbi, con Bisseck e Bastoni (che per squalifica aveva saltato il Genoa) ai suoi lati. Dovrebbe esserci anche Hakan Calhanoglu, pronto al rodaggio in vista della sfida del Civitas. Ai lati del turco Barella e Mkhitaryan, chiamati agli straordinari, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Darmian, in vantaggio su Dumfries, e Carlos Augusto.