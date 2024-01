EDICOLA / CdS: Inter-Lazio, in Supercoppa sarà Lautaro-Ciro

In prima pagina il giornale romano parla della semifinale di Supercoppa di stasera e della vittoria del Napoli contro la Fiorentina

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla della semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio. "E' Lautaro-Ciro. Tra l'Inter e la finale c'è la Lazio di Sarri. Simone con il terzetto Lautaro-Thuram-Calhanoglu da 35 gol in campionato",si legge a proposito della sfida in onda questa sera su Mediaset alle 20. Chi vince sfiderà il Napoli. "Sarri pronto a schierare Ciro dall'inizio e dice: «Loro favoriti al settanta per cento, resto perplesso sulla competizione».