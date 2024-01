Supercoppa, Inter avanti per il tris, il Napoli vuole chiudere la crisi: le quote

Tutti i numeri dei bookmakers sulla finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì sera a Riyadh, in Arabia Saudita

Napoli e Inter arrivano all'appuntamento finale dopo aver eliminato con un netto 3-0 l'avversario del primo turno della Final Four, rispettivamente Fiorentina e Lazio. 3-0 fu anche il risultato della gara d'andata disputata in Serie A, che vide gioire i nerazzurri, nonchè della finale dello scorso anno, vinta dall'Inter nel derby. Questo risultato esatto vale 17,40 in vista della finale; quota più bassa per 1-1 (6,80), 0-1 (7,30), 1-2 (8,70), 0-0 (9,40) e 0-2 (9,45). Gli analisti vedono in vantaggio l'Over, offerto a 1,84, rispetto all'Under, fissato a 1,86. Avanti anche l'opzione Goal a 1,70, contro il 2,20 del No Goal.