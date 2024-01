Repubblica – Supercoppa Inter ancora nel recupero. Dal Toro benzina per lo scudetto

La Supercoppa atterra a Milano, dopo una gara vinta dall'Inter nei minuti finali contro il Napoli. Non la squadra scintillante vista contro Monza e Napoli, ma la formazione di Inzaghi ha avuto pazienza e ha trovato la rete nel recupero.

"Di nuovo nel recupero. Come due anni fa, quando all’Olimpico Alexis Sanchez, segnando alla Juventus un minuto dopo la fine del secondo supplementare, portò all’Inter la sesta Supercoppa. Questa volta i supplementari non c’erano e a Lautaro è toccato sbrigarsi. Minuto 91, scivolata su assist di Pavard. Così il Toro ha regalato all’Inter il primo trofeo stagionale, a Simone Inzaghi il record solitario di cinque Supercoppe vinte, e alla squadra la fiducia necessaria a tornare a correre per lo scudetto", scrive Repubblica.