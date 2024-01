L’Inter di ‘re’ Inzaghi soffre e vince: “La verità di campo vola alta sugli episodi”

La Gazzetta sottolinea come la prestazione dell’Inter non sia in linea con quella di venerdì scorso, quando i nerazzurri schiantarono la Lazio con 3-0 che stava addirittura stretto alla squadra di Inzaghi.

“Non è l’Inter di venerdì, si vede subito. Per scelta e per i meriti del Napoli. Per scelta perché non si può ancora pressare a tutta per 90’, dopo 72 ore, ma anche perché Inzaghi non vuole esporsi esageratamente alle ripartenze di Mazzarri che ha disegnato un’intelligente copertura degli spazi. Il Napoli non commette l’errore di chiudersi e lasciare palleggiare l’Inter sul perimetro dell’area”.