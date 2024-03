Il ritorno di Conte invece è un’ipotesi percorribile?

"Non lo so, penso difficile, anche se so che Antonio ama la Juve. Non penso che la proprietà torni su Antonio. Se decidi di cambiare lo fai a 360 gradi con un allenatore emergente che sta facendo bene, Thiago Motta in primis. Conte è un allenatore super ma penso ci siano cicli e credo sia il momento di provare qualcos’altro, a me piacerebbe rivederlo su quella panchina, però ho la sensazione che sia difficile".

Recentemente è emerso come un rammarico personale di Gasperini sia stato quello di non essere mai stato preso in considerazione dalla Juventus, neanche quando era al suo top, avrebbe potuto far bene o potrebbe mai essere un’opzione a sorpresa?

"Io penso che Gasperini sia un allenatore fantastico, quindi fossi io un dirigente l’avrei preso in considerazione. Certo, credo abbia inciso molto la sua parentesi all’Inter in cui credo si sia “giocato” la carta delle grandi squadre, ma erano anche tantissimi anni fa. Io però penso che Gasperini sia un allenatore da prendere perché è forte e che un buon prodotto lo fa esaltare, a me piace, fa un calcio che mi piace e molto".

