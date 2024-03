"Se non avesse cambiato allenatore la Roma sarebbe lontana dal vertice della classifica. Era una squadra spenta che non aveva un filo di gioco. Mourinho è un mito, ma quest’anno ha lavorato male. I giocatori non ti seguono più quando sono esausti. Quando un allenatore dice che una rosa è scarsa non è una frase che può passare. Il problema è che risultati alla mano in tre anni con Mourinho la Roma non è andata in Champions e non dava l’impressione di poterci andare. La Roma sapeva solo litigare con arbitri e avversari. non vedevo più sorridere i giocatori e invece oggi li rivedo sorridere. La Roma adesso fa paura, due mesi fa no"