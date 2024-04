«L’ha vinto sì, perché è andata oltre i risultati che parlano da soli, dimostrando anche grande equilibrio mentale. Dall’uscita dalla Champions poteva avere un contraccolpo, ha reagito in modo sano».

«Una frenata come quella della Juve non si può giustificare così, anzi è nel momento di difficoltà che i giocatori devono dare il meglio, tirando fuori personalità e carattere».

«Senza i gol di Lautaro e Thuram, l’Inter avrebbe già vinto lo scudetto? La vera differenza sta nell’avere giocatori in grado di valorizzare i migliori: l’Inter li ha avuti, la Juve meno».

«Perché no? Ad un certo punto sembrava dovesse essere presidente, dirigente, allenatore... Sarebbe anche molto costoso cambiarlo e sento dichiarare che Giuntoli sta cercando di fare la squadra con lui e per lui. Se è così, credo sia giusto che rimanga».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.