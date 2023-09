Panucci: “Inter, Frattesi mi ricorda Tardelli. Ha la stessa corsa”

Così l'ex difensore nerazzurro a proposito del centrocampista arrivato in estate dal Sassuolo e già importante per Inzaghi

Anche Davide Frattesi ha messo lo zampino nel derby di Milano. Suo il sigillo del 5-1, a scatenare ulteriormente i tifosi nerazzurri già in estasi per come si era messa la partita. Inzaghi può sorridere perché nella sua Inter ha un'arma in più, che candida ad essere sempre più al centro del progetto. Ne ha parlato anche Cristian Panucci a Pressing.