Il sogno scudetto della Juventus si è fermato nel derby d’Italia di febbraio: adesso cosa serve ai bianconeri per tornare a lottare con l’Inter per il titolo?

«La base c’è e l’ha sottolineato anche John Elkann dopo il trionfo dell’Olimpico. I bianconeri devono ripartire dai giovani che si sono messi in mostra in questa stagione. Penso a Cambiaso, Yildiz, Iling, Miretti e Nicolussi, che ha disputato un’ottima finale. E poi sta per tornare anche Fagioli. A questi ragazzi andranno aggiunti rinforzi di qualità».

Di quanti colpi hanno bisogno i bianconeri per avvicinarsi all’Inter?

«Almeno quattro, ma ripeto: di qualità. A partire dal centrocampo...».

Dipendesse da lei ?

«A me piacerebbe Barella alla Juventus, ma sono consapevole che sia impossibile. Koopmeiners sarebbe un bel rinforzo. Ai bianconeri servirebbero anche un paio di difensori e un attaccante, poi bisognerà vedere anche chi sarà l’allenatore se andrà via Allegri. E soprattutto che idee avrà e come vorrà giocare».

Il prescelto per il post Allegri è Thiago Motta: la convince come scelta?

«Con il Bologna ha fatto benissimo, è un ottimo allenatore. Bisogna vederlo a un livello superiore, però sono convinto che Thiago Motta alla Juventus non avrebbe problemi».

