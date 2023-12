Tardelli: “Oscar uomo 2023 a Spalletti: ha stravinto a Napoli e poi…”

"Con l’ultima giornata di campionato dell’anno si chiude un 2023 che ci ha riempito di sorprese e ho deciso di assegnare un Oscar dedicato all’uomo che mi ha colpito in positivo o negativo. I miei candidati sono l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, l’allenatore del Bologna Thiago Motta ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il mio vincitore senza dubbio è Luciano Spalletti e adesso cercherò di darvi le mie motivazioni. Non solo perché è riuscito a vincere lo scudetto con i partenopei, ma per la qualità del gioco, per come ha gestito lo spogliatoio e per essere riuscito a silenziare chi troppo era abituato a parlare a sproposito. Un campionato mai in dubbio, strameritato, un Napoli subito padrone del torneo che si divertiva e ci divertiva. Perfetto nella gestione dei media Spalletti, carattere fumantino, ma paziente e calmo a seconda del momento. Quei falsi sorrisi, quelle strette di mano forzate dalle circostanze erano insopportabili da vedere. Saggiamente avendo intuito il seguito del film si è dimesso. Ha lasciato Napoli e la sua squadra a testa alta con il cuore colmo di gioia, ma anche tanta tristezza per i tifosi che credevano in lui come uomo e come allenatore"