Inter, ancora panchina per Pavard: col Genoa confermato Bisseck. E in attacco…

"Battere il Genoa per spingere la Juve a -7, trasformando la sfida allo Stadium contro la Roma di José Mourinho in un vero stress-test di fine anno. L'Inter stasera ha l’obbligo di sfruttare l’assist che le concede il calendario nell’ultima gara del 2023". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla sfida di stasera dell'Inter contro il Genoa. In caso di vittoria, i nerazzurri salirebbero a +7 in attesa di Juve-Roma di domani.