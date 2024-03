In Cile puntano i fari sull'episodio di AM-Inter nel quale il francese, mentre il cileno andava sul dischetto, lo ha definito Cagon in diretta mondiale

In Cile avevano cerchiato di rosso l'amichevole con la Francia per il faccia a faccia tra Alexis Sanchez e Griezmann . L'ultima volta che si sono incontrati era stato in occasione di Atletico-Inter e al momento dei rigori, quando il cileno è andato sul dischetto, il calciatore francese aveva definito l'attaccante dell'Inter 'Cagon'. Le immagini avevano fatto il giro del mondo e il giocatore di Simeone, da quanto raccontato dai giornali spagnoli, si era fatto sentire con l'interista per chiarire il senso della frase e il contesto nel quale era stata pronunciata. Voleva solo incoraggiare il proprio portiere a parare il rigore.

La Tercera, sito cileno, parla proprio di quell'episodio in vista della gara tra Cile e Francia di martedì 26 marzo. Ma Griezmann non sarà della sfida: lo staff medico della Francia lo ha rispedito a casa dopo gli esami alla caviglia e Deschamps ha chiamato al suo posto Guendouzi. "Incontro per il chiarimento rimandato - scrive il quotidiano cileno - e l'unico modo perché i due si chiariscano è che comunque il giocatore francese resti in ritiro con la Nazionale e si avvicini a Sanchez negli spogliatoi. Cosa che non è da escludere perché nonostante le scuse siano arrivate non c'è stato ancora un confronto faccia a faccia".