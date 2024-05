Tutti ne parlano in chiave Juventus. Secondo molti esperti di mercato avrebbe una bozza di accordo con Giuntoli per allenare i bianconeri a partire dalla prossima stagione. Parliamo dell'ex centrocampista dell'Inter (del Triplete) Thiago Motta. In conferenza stampa, quando gli hanno chiesto delucidazioni sul suo futuro, l'allenatore del Bologna - che ha parlato in occasione della sfida di sabato contro il Napoli - ha sottolineato: «Fortunata la mia vittoria a Napoli con lo Spezia? Fortuna mai, mi offendete così. Abbiamo vinto una partita complicatissima, c'era tanta tensione anche sull'allenatore ma anche se non abbiamo fatto molti tiri in porta abbiamo meritato, loro non erano riusciti a segnare», ha detto.