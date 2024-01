Sui social Dimarco ‘provoca’, Thuram: “Menomale che sei tornato”

Di solito ispira i suoi gol e per questo Dimarco si definisce Amazon , consegna assist speciali a Thuram e lui li trasforma in gol. Questa volta, contro il Monza, quando Thuram ha segnato il cinque a uno il compagno era già in panchina ma loro esultanza ha mostrato ancora una volta l'intesa. Sui social l'esterno ha taggato l'attaccante: " Fattore ", ha scritto.

Pensa che pure stavolta sia merito suo. Perché anche se non la ispirato direttamente il gol il giocatore francese lo ha segnato stasera che l'esterno è tornato a giocare da titolare nella formazione di Inzaghi dopo un momento di stop dovuto ad un infortunio. E allora Dimash ha preso in giro Marcus e lui ha colto l'ironia e ridendo ha scritto: "Menomale che sei tornato". Dopo la rete segnata al Monza il numero nove interista è andato a dare un calcetto al compagno in panchina che ha provato ad inseguirlo in campo. Il loro feeling è speciale.