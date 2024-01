Inzaghi: “Supercoppa, sarà complicato per formula inaspettata. Le critiche…”

Secondo me è una giusta osservazione. Di loro due sono contento per come lavorano e stanno nel gruppo. Hanno giocato meno di quanto mi aspettavo anche per l'alto rendimento di Thuram e Lautaro ma anche quando hanno giocato loro sono stati importanti. Sanchez determinante in Sanchez e anche Arnautovic col Lecce e il Genoa ha fatto benissimo. Avevamo problemi di affaticamento e ammonizioni e non ho voluto rischiare. Per come si sono allenati dovevano trovare spazio ma i cinque cambi erano finiti.