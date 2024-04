L’Inter torna alla Pinetina, Thuram e Lautaro tornano sul siparietto del cane

All'indomani dalla vittoria dello scudetto i giocatori dell'Inter si sono ritrovati per una diretta su Instagram. Capopopolo Calhanoglu che ha coinvolto, tra gli altri, anche Thuram e Lautaro. Uno dei siparietti che non è passato inosservato è quello del cane. Un rebus sul nome di quello dell'argentino che non viene rivelato. Thuram dice: "Il nome non si può dire, ma io ho lo stesso cane". Mistero non risolto. Ma i due attaccanti nerazzurri ci sono tornati su oggi, al rientro alla Pinetina.