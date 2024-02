"Per tornare in campo potrebbe aver bisogno di circa due settimane: in campionato potrebbe dunque rientrare per la partita contro il Genoa (4 marzo) o in quella contro il Bologna (10 marzo) e dovrebbe soprattutto essere regolarmente a disposizione di mister Inzaghi nel match di ritorno di Champions con l'Atletico Madrid (13 marzo). Intanto i nerazzurri si godono il ritrovato Arnautovic, che potrebbe trasformarsi in un talismano. Lui c'era nell'anno del triplete come comparsa, ora può essere protagonista", scrive il Giornale.