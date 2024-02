"Il dialogo è ripartito, questa volta non più per un nuovo impianto a fianco del Meazza, come previsto nel 2019, ma per ammodernare l'attuale casa di Inter e Milan. Ora WeBuild predisporrà (gratuitamente) uno studio di fattibilità da consegnare in tre mesi. Nello stesso periodo «le squadre produrranno linee guida per una possibile ristrutturazione che porti alla disponibilità di uno stadio più moderno ed efficiente», si legge nella nota ufficiale diffusa dal Comune. I club «hanno ribadito la necessità di una tutela dell'eventuale perdita di disponibilità di capienza dello stadio durante i lavori».

La condizione necessaria

"C'è un elemento nuovo che potrebbe risultare decisivo a favore della ristrutturazione di San Siro. I club hanno posto come «questione vincolante» che «lo stadio dovrà diventare di proprietà delle squadre». Quindi non più un diritto di superficie a 99 anni come era stato ipotizzato per "La Cattedrale", ma direttamente la proprietà. E non solo per lo stadio, ma anche per i terreni circostanti: parcheggi e Parco dei Capitani. Questa è una circostanza decisiva per le proprietà perché consente di patrimonializzare subito in modo consistente, permettendo di avere in mano nuove garanzie finanziarie. Fondamentale in questi mesi di svolte annunciate".